Український солдат-строковик провів у тіктоці прямий ефір, до якого доєдналися прихильники російської окупації Донбасу. Горе-тіктокер розповідав ворогам про "братський народ" та "війну олігархів".

Джерело: ветеран війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром) Окрім того, під час ефіру солдат оприлюднив заборонену секретну інформацію. Актуально Щодня отримую погрози, – скандальна блогерка з Києва звернулася до Авакова Хлопчик розповідає про "браццкій народ" і "вайну алігархав",

– заявив Грамарчук. Зверніть увагу! У Міністерстві оборони України у коментарі 24 каналу розповіли, що перевірять інформацію про прямий ефір солдата-строковика. Що ще сказав Грамарчук У прямому ефірі солдат-строковик "злив" інформацію противнику. Грамарчук заявив, що "тепер противник знає, коли станцію вмикають у Куп'янську". Інцидент стався у військовій частині Повітряних сил ЗСУ міста Куп'янськ на Харківщині. Сам тіктокер родом зі Славгорода Дніпропетровської області.

Український солдат провів у тіктоці ефір з прихильниками окупантів / Скриншот з Грамарчуком

Український солдат провів у тіктоці ефір з прихильниками окупантів / Скриншот з Грамарчуком Реакція українців Українців така поведінка солдата-строковика обурила. Під постом вони залишили багато гнівних коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші: "Коли в серці немає патріотизму, то в аптеці не купиш";

"Трансляцію завершено. Як і моральність автора відео";

"Якось можна дізнатись його ім'я? Ми ж всі маємо право знати хто зливає інфу ворогу і жере на наші податки?";

"Гнати в шию ср*ним віником. І його, і хто там в них за моральне разкладання відповідає. Це жесть. Аби гнали таких із ЗСУ одразу, був би толк".