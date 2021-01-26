"Браццкій народ": солдат ЗСУ провів у тіктоці ефір з прихильниками окупантів – фото
Український солдат-строковик провів у тіктоці прямий ефір, до якого доєдналися прихильники російської окупації Донбасу. Горе-тіктокер розповідав ворогам про "братський народ" та "війну олігархів".
Джерело: ветеран війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром)
Окрім того, під час ефіру солдат оприлюднив заборонену секретну інформацію.
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Хлопчик розповідає про "браццкій народ" і "вайну алігархав",
– заявив Грамарчук.
Що ще сказав Грамарчук
- У прямому ефірі солдат-строковик "злив" інформацію противнику.
- Грамарчук заявив, що "тепер противник знає, коли станцію вмикають у Куп'янську".
- Інцидент стався у військовій частині Повітряних сил ЗСУ міста Куп'янськ на Харківщині.
- Сам тіктокер родом зі Славгорода Дніпропетровської області.
Український солдат провів у тіктоці ефір з прихильниками окупантів / Скриншот з Грамарчуком
Український солдат провів у тіктоці ефір з прихильниками окупантів / Скриншот з Грамарчуком
Реакція українців
Українців така поведінка солдата-строковика обурила. Під постом вони залишили багато гнівних коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Коли в серці немає патріотизму, то в аптеці не купиш";
- "Трансляцію завершено. Як і моральність автора відео";
- "Якось можна дізнатись його ім'я? Ми ж всі маємо право знати хто зливає інфу ворогу і жере на наші податки?";
- "Гнати в шию ср*ним віником. І його, і хто там в них за моральне разкладання відповідає. Це жесть. Аби гнали таких із ЗСУ одразу, був би толк".
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