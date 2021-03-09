У мережі активно поширювали відео, на якому пілот літака української авіакомпанії Windrose, пролітаючи над тимчасово окупованим Кримом, потролив росіян. Згодом автор ролика зізнався, що запис фейковий.

Насправді цей літак не пролітав над Кримом, а пілот говорив зовсім інші слова.

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Що "пілот" говорив на фейковому відео

На ньому пілот начебто повідомив пасажирам, що вони наближаються до пункту призначення, а шлях пролягає вздовж українського Криму.

Зараз ми перебуваємо над Кримськими горами. Якщо на борту є росіяни, аварійні виходи промарковані зеленими позначками – маєте чудову можливість возз'єднатися з "рідною гаванню",

– заявив "пілот".

Водночас всім іншим пасажирам він побажав гарного польоту та додав, що літак прибуде до кінцевого пункту за розкладом.

Як все було насправді

Згодом тіктокер Данило Гайдамаха (нік – chornobrovyi), який першим оприлюднив це відео, зізнався: все, що відбувається – просто жарт і накладений голос. Крім того, TikTok це відео вже видалив.

Адже в оригіналі пілот запрошував пасажирів помилуватися красою Карпат.

Водночас блогер звернув увагу на те, що контент соцмережі повністю модерується з Росії. Хлопець закликав створити український офіс TikTok.



Тіктокер заявив, що відео з пілотом, жарт / Скриншот

Фейкове та справжнє відеозвернення пілот