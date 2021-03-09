Відео, на якому український пілот тролить росіян, виявилося фейком
У мережі активно поширювали відео, на якому пілот літака української авіакомпанії Windrose, пролітаючи над тимчасово окупованим Кримом, потролив росіян. Згодом автор ролика зізнався, що запис фейковий.
Джерело:24 канал
Насправді цей літак не пролітав над Кримом, а пілот говорив зовсім інші слова.
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Що "пілот" говорив на фейковому відео
На ньому пілот начебто повідомив пасажирам, що вони наближаються до пункту призначення, а шлях пролягає вздовж українського Криму.
Зараз ми перебуваємо над Кримськими горами. Якщо на борту є росіяни, аварійні виходи промарковані зеленими позначками – маєте чудову можливість возз'єднатися з "рідною гаванню",
– заявив "пілот".
Водночас всім іншим пасажирам він побажав гарного польоту та додав, що літак прибуде до кінцевого пункту за розкладом.
Як все було насправді
Згодом тіктокер Данило Гайдамаха (нік – chornobrovyi), який першим оприлюднив це відео, зізнався: все, що відбувається – просто жарт і накладений голос. Крім того, TikTok це відео вже видалив.
Адже в оригіналі пілот запрошував пасажирів помилуватися красою Карпат.
Водночас блогер звернув увагу на те, що контент соцмережі повністю модерується з Росії. Хлопець закликав створити український офіс TikTok.
Тіктокер заявив, що відео з пілотом, жарт / Скриншот
Фейкове та справжнє відеозвернення пілот
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