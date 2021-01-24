Напад на українського підлітка Юрія у Парижі 15 січня міг стати наслідком ворожнечі між двома підлітковими бандами. Одне угрупування сформували підлітки із міста Ванв поблизу Парижу, інше – паризькі молодики.

Наразі точно не відомо, чи постраждалий Юрій входив до паризької банди. Найімовірніше, він став випадковою жертвою чужої ворожнечі. Про це інформує BFM TV. Актуально Десятеро з битами проти одного: відео жорстокого побиття 15-річного українця в Парижі 18+ Що відомо про побиття українського підлітка у Парижі 15 січня у центрі Парижа на гурт підлітків, які поверталися із занять, напала банда молодиків. Вони були озброєні палицями, ножами та молотком. Друзі Юрія встигли втекти, однак самому юнакові не пощастило. Нападники повалили його на землю та почали завдавати удари палицями та холодною зброєю. Камери спостереження зафіксували, що зловмисники навіть застрибували підлітку на голову. До прибуття правоохоронців на місце події зловмисники встигли втекти. Медики діагностували у Юрія пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, зламаний ніс, ножові поранення та травми очей. Юнака навіть довелося ввести у штучну кому. Наразі самопочуття постраждалого покращується, його почали виводити з коми. Влада Франції відреагувала на сумні події. Зокрема, пані мер Парижа Анн Ідальго закликала правоохоронців провести ефективне розслідування справи. Помічник президента Франції Еммануеля Макрона зустрівся з мамою Юрія та висловив їй слова підтримки.