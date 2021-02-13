Прифронтове селище Новгородське на Донеччині перейменують на Нью-Йорк. На мапі регіону така назва вперше з'явилась у 1846 році.

Заможні німецькі колоністи (Яків Нібур, його син і головний інженер) збудували та розвивали населений пункт. Детальніше – у матеріалі журналістів.

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Хто назвав село Нью-Йорком

Ці люди керували заводом із виготовлення жаток та плугів для сільського господарства. А в середині ХІХ століття колоністи назвали селище, яке розташовувалось у балці Кривий Торець, Нью-Йорком.

Яків Нібур і Яків Унгар – підприємець, який мав цегельний завод, їздили в Америку і бачили економічний потенціал Нью-Йорка,

– розповів Новогородський селищний голова Микола Ленко.

Новгородським його нарекли комуністи у 1951 році. Тоді коли між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки розпочалась так звана холодна війна.



Активісти намагаються повернути історичну назву / Фото Wikimedia Commons

Історичну назву намагались повернути

Місцеві активісти роками намагались повернути селищу історичну назву.

"Не всі жителі нашого селища знають його історію. Тому що переважав радянський погляд на історію. Тому ми почали просвітницьку роботу", – зазначила координаторка спільноти Український Нью-Йорк на Донеччині Надія Гордіюк.



Український Нью-Йорк / Фото DW

І лише позаторік більша частина мешканців таки зголосилась називатись нью-йоркцями. Підтримав рішення селищних депутатів і керівник Донецької області.

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Павло Кириленко зробив подання документу на розгляд парламентарів. І профільний комітет підтримав законопроєкт. Тепер його мають проголосувати у залі Верховної Ради. Тим часом у селищі вже будують плани після перейменування.