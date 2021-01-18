Кабінет Міністрів України порівняв український карантин з аналогічними обмеженнями у 18 різних країнах Європи. З'ясувалося, що українські обмеження одні з найм'якіших в Європі.

Підсумки порівняння жорткості карантинних обмежень прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді у Володимира Зеленського. Очільника уряду цитує Офіс Президента України.

Варто знати Карантин, найімовірніше, продовжать до кінця березня, – Шмигаль

Таке порівняння відбулося за дорученням саме Президента України. Його провели, порівнюючи українські обмеження з 17 іншими державами Європи за індексом, що враховує низку показників.

Індекси жорсткості обмежень в Європі:

Італія – 87,9;

Німеччина – 85,1;

Греція – 84;

Австрія – 78;

Польща – 71;

Україна – 61,5.

Таким чином Україна за цим індексом опинилася на 16-му місці з 18. Які дві держави мають менш жорсткі обмеження, ніж в Україні – не повідомляється.

Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень,

– підкреслив Денис Шмигаль.

Коротко про карантинні обмеження в Україні

Наразі в Україні діє так званий локдаун, який триватиме до 25 січня 2021 року. Прем'єр-міністр вже запевнив, що продовжувати його не будуть.

Натомість, починаючи з 25 січня, в Україні знову почне діяти менш жорсткий карантин з обмеженнями помаранчевої зони.

Наразі, згідно з останнім рішенням уряду, він має тривати до 28 лютого, тобто до кінця зими. Та найімовірніше, його продовжать.



Карантинні обмеження, що діють в Україні / Інфографіка 24 каналу