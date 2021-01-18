Україна має один з найм'якіших карантинів у Європі, – Денис Шмигаль
Кабінет Міністрів України порівняв український карантин з аналогічними обмеженнями у 18 різних країнах Європи. З'ясувалося, що українські обмеження одні з найм'якіших в Європі.
Підсумки порівняння жорткості карантинних обмежень прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді у Володимира Зеленського. Очільника уряду цитує Офіс Президента України.
Варто знати Карантин, найімовірніше, продовжать до кінця березня, – Шмигаль
Таке порівняння відбулося за дорученням саме Президента України. Його провели, порівнюючи українські обмеження з 17 іншими державами Європи за індексом, що враховує низку показників.
Індекси жорсткості обмежень в Європі:
- Італія – 87,9;
- Німеччина – 85,1;
- Греція – 84;
- Австрія – 78;
- Польща – 71;
- Україна – 61,5.
Таким чином Україна за цим індексом опинилася на 16-му місці з 18. Які дві держави мають менш жорсткі обмеження, ніж в Україні – не повідомляється.
Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень,
– підкреслив Денис Шмигаль.
Коротко про карантинні обмеження в Україні
Наразі в Україні діє так званий локдаун, який триватиме до 25 січня 2021 року. Прем'єр-міністр вже запевнив, що продовжувати його не будуть.
Натомість, починаючи з 25 січня, в Україні знову почне діяти менш жорсткий карантин з обмеженнями помаранчевої зони.
Наразі, згідно з останнім рішенням уряду, він має тривати до 28 лютого, тобто до кінця зими. Та найімовірніше, його продовжать.
Карантинні обмеження, що діють в Україні / Інфографіка 24 каналу
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