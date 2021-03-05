Український Фестиваль борщу в день смерті Сталіна – це не тролінг, – Ткаченко

Міністр культури Олександр Ткаченко відреагував на дописи в мережі, де пов'язали український Фестиваль Борщу з річницею смерті Сталіна. За його словами, Фестиваль Борщу у день смерті Сталіна – то не тролінг.

Ткаченко зауважив, що у дописах згадали, зокрема, акцію, яку влаштували українські емігранти у Вашингтоні в березні 1953 року. Того дня власне й помер Сталін і тоді власники ресторану "1203" роздавали всім охочим безкоштовний борщ.

До теми До могили йшли за списком: у Москві відзначили річницю смерті Сталіна – фото

Ткаченко про річницю смерті Сталіна та фестиваль борщу

Міністр нагадав про активності та спроби російських пропагандистів переписати історію й заявити, що борщ – це російська страва.

Але обрана нами, як організаторами, дата жодним чином не є пов'язаною з річницею смерті диктатора. Такий от збіг,

– зазначив Ткаченко.

Посадовець додав, що культура – м'яка сила. Тому Україні не потрібні будь-які річниці, щоб промотувати свої цінності.

"Ми намагаємося домогтися, щоб "Культуру приготування українського борщу" внесли до переліку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І для цього влаштовуємо 5 березня Всеукраїнську онлайн-презентацію – промоційний захід в межах підготовки номінаційного досьє до ЮНЕСКО", – констатував Ткаченко.

Цей захід Мінкульт проводить спільно з громадською організацією "Інститут культури України". Також до ініціативи долучився її голова та відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Трансляцію можна буде переглянути на на ютьюб-каналі "Інституту культури України" та на фейбук-сторінці Мінкульту.

Зверніть увагу Борщ потрапив до рейтингу найкращих супів світу за версією CNN