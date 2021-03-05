Український Фестиваль борщу в день смерті Сталіна – це не тролінг, – Ткаченко

Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Міністр культури Олександр Ткаченко відреагував на дописи в мережі, де пов'язали український Фестиваль Борщу з річницею смерті Сталіна. За його словами, Фестиваль Борщу у день смерті Сталіна – то не тролінг.
Ткаченко зауважив, що у дописах згадали, зокрема, акцію, яку влаштували українські емігранти у Вашингтоні в березні 1953 року. Того дня власне й помер Сталін і тоді власники ресторану "1203" роздавали всім охочим безкоштовний борщ.
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Міністр нагадав про активності та спроби російських пропагандистів переписати історію й заявити, що борщ – це російська страва.
Але обрана нами, як організаторами, дата жодним чином не є пов'язаною з річницею смерті диктатора. Такий от збіг,
– зазначив Ткаченко.
Посадовець додав, що культура – м'яка сила. Тому Україні не потрібні будь-які річниці, щоб промотувати свої цінності.
"Ми намагаємося домогтися, щоб "Культуру приготування українського борщу" внесли до переліку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І для цього влаштовуємо 5 березня Всеукраїнську онлайн-презентацію – промоційний захід в межах підготовки номінаційного досьє до ЮНЕСКО", – констатував Ткаченко.
Цей захід Мінкульт проводить спільно з громадською організацією "Інститут культури України". Також до ініціативи долучився її голова та відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Трансляцію можна буде переглянути на на ютьюб-каналі "Інституту культури України" та на фейбук-сторінці Мінкульту.
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