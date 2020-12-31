З сирійського табору "Родж" звільнили українських жінок і їх дітей – разом усіх 9. Це була унікальна евакуаційна спецоперація, вже 31 грудня евакуйовані прибудуть в Україну.

Як відомо, звільнили 2 жінок, вони родом з Кременчука та Криму. Разом з ними ще 7 дітей. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці журналіст Роман Бочкала.

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"Якщо встигнемо пройти всі формальності і долетіти до півночі. Борт із Києва вже чекає в столиці Іракського Курдистану", – зазначив Бочкала.

Як зазначило видання "Бабель", звільнили не усіх українок. У таборі залишилась черкащанка Інна Добровольська. Також в іншому таборі "Аль-Холь" ще перебувають жінки.

Довідка. У таборах "Родж" та "Аль-Холь" утримують вдів і дітей бойовиків, що воювали за "Ісламську державу" в Сирії та Іраку.



Евакуйовані повернуться в Україну / Фото Романа Бочкала



Серед евакуйованих 7 дітей / Фото Романа Бочкала



Одна з дітей, яких звільнили / Фото Романа Бочкала

Відомо, що операція була на особистому контролі у президента Володимира Зеленського. Бочкала додав, що табір, у якому перебували українці, є одним з найжахливіших.