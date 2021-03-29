Українських випускників заохочують навчатись в Америці: що для цього потрібно – Голос Америки

Кожного року кількість українських учнів, які хочуть навчатись в Америці, збільшується. Допомагають у цьому складному процесі громадські та благодійні організації. Одна з них – Ukraine Global Scholars.

Наразі триває подача документів на участь у цій програмі. Однак організація висуває певні вимоги.

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Упродовж 6 років Ukraine Global Scholars допомогла отримати повні стипендії на навчання 118 українським учням. Президента організації Юлія Лемеш зазначила, що українських студентів у Єльському університеті дуже мало.

Однак важливим є те, що вони намагаються вибудувати таку культуру, щоб українські студенти після навчання хотіли повертатися в Україну.

Зеленський бореться з олігархами

Від того, наскільки Володимиру Зеленському вдасться звільнити політичну систему від домінування олігархів залежатиме тон відносин України з Адміністрацією Байдена. Україна хоче показати Америці всю серйозність про посилення риторики щодо деолігархізації, однак все не так просто. Про це повідомили американські ЗМІ.

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Перешкоди України у деолігархізації

В Атлантичній раді США обговорювали питання деолігархізації в Україні. Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков та ексгенпрокурор Руслан Рябошапка були серед доповідачів. Вони пояснили, які перед Україною стоять перешкоди.

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