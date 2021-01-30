Українських моряків звільнили з полону піратів у Нігерії

З піратського полону в Нігерії звільнили 6 українських моряків. Вони були членами екіпажу судна Stevia. Така радісна подія сталася 30 січня.
Джерело: Президент Володимир Зеленський
Українці потрапили в полон ще в середині грудня. І їх там утримували упродовж 1,5 місяця.
До теми Пірати атакували судно Stevia біля Нігерії: в полон потрапили 6 українців – коментар МЗС
Коментар Зеленського щодо звільнення українських моряків
Президент наголосив, що українські громадяни перебувають у безпеці та невдовзі мають повернутися додому.
Чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на Батьківщину! Дякую українським дипломатам і всім, хто був причетним до звільнення наших співвітчизників!,
Зверніть увагу!
– зауважив очільник держави.
В останній день 202О року
Україна змогла повернути з Сирії 9 українців
– двох жінок та їхніх неповнолітніх 7 дітей. Крім того, вже на початку 2021-го, у Росії заявили, що вдалося звільнити з полону у Лівії кілька їхніх громадян і
одного українця.
Захоплення українських моряків у Нігерії: що відомо
- Про інцидент стало відомим 16 грудня.
- Тоді повідомляли, що у Гвінейській затоці пірати напали на суховантаж Stevia та викрали моряків, серед яких були українці. Бандити проникли на борт зі зброєю.
- Загалом пірати захопили 8 членів екіпажу. 6 із них – це українські моряки, решта 2 – албанці.
- За словами доньки одного з захоплених моряків, в полон з українців потрапили капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, старший механік, електромеханік і вайпер.
- Батько жінки – старший помічник капітана Семен Резниченко. Чоловік віддав цій професії 40 років. Імена інших вона не назвала.
- Судно Stevia належить албанській компанії.