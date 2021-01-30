Українських моряків звільнили з полону піратів у Нігерії

З піратського полону в Нігерії звільнили 6 українських моряків. Вони були членами екіпажу судна Stevia. Така радісна подія сталася 30 січня.

Джерело: Президент Володимир Зеленський

Українці потрапили в полон ще в середині грудня. І їх там утримували упродовж 1,5 місяця.

До теми Пірати атакували судно Stevia біля Нігерії: в полон потрапили 6 українців – коментар МЗС

Коментар Зеленського щодо звільнення українських моряків

Президент наголосив, що українські громадяни перебувають у безпеці та невдовзі мають повернутися додому.

Чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на Батьківщину! Дякую українським дипломатам і всім, хто був причетним до звільнення наших співвітчизників!,

– зауважив очільник держави.

Захоплення українських моряків у Нігерії: що відомо

Про інцидент стало відомим 16 грудня.

Тоді повідомляли, що у Гвінейській затоці пірати напали на суховантаж Stevia та викрали моряків, серед яких були українці. Бандити проникли на борт зі зброєю.

Загалом пірати захопили 8 членів екіпажу . 6 із них – це українські моряки, решта 2 – албанці.

. 6 із них – це українські моряки, решта 2 – албанці. За словами доньки одного з захоплених моряків, в полон з українців потрапили капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, старший механік, електромеханік і вайпер.

потрапили капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, старший механік, електромеханік і вайпер. Батько жінки – старший помічник капітана Семен Резниченко. Чоловік віддав цій професії 40 років. Імена інших вона не назвала.

Чоловік віддав цій професії 40 років. Імена інших вона не назвала. Судно Stevia належить албанській компанії.