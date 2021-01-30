З піратського полону в Нігерії звільнили 6 українських моряків. Вони були членами екіпажу судна Stevia. Така радісна подія сталася 30 січня.

Джерело: Президент Володимир Зеленський

Українці потрапили в полон ще в середині грудня. І їх там утримували упродовж 1,5 місяця.

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Коментар Зеленського щодо звільнення українських моряків

Президент наголосив, що українські громадяни перебувають у безпеці та невдовзі мають повернутися додому.

Чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на Батьківщину! Дякую українським дипломатам і всім, хто був причетним до звільнення наших співвітчизників!,

– зауважив очільник держави.

Зверніть увагу! В останній день 202О року Україна змогла повернути з Сирії 9 українців – двох жінок та їхніх неповнолітніх 7 дітей. Крім того, вже на початку 2021-го, у Росії заявили, що вдалося звільнити з полону у Лівії кілька їхніх громадян і одного українця.

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