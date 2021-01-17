Дипломати оприлюднили список українських моряків, які вижили під час катастрофи з суховантажним судном у Чорному морі 17 січня. Це Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.

Усі вони наразі перебувають у лікарні у місті Бартин. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба Посольства України у Туреччині. Актуально Українські моряки опинилися на затонулому судні біля Туреччини: є загиблі Стан врятованих українських моряків оцінюють як задовільний. Що ще мовиться у повідомленні Рідним врятованих надають усю необхідну інформацію. Наразі тривають пошуки 5 моряків. Українські дипломати взаємодіють із Турецькою владою та надають постраждалим необхідну допомогу. Врятовані моряки з судна Arvin: дивіться відео Що відомо про катастрофу Arvin Суховантаж Arvin затонув 17 січня у Чорному морі.

Судно йшло під російськими прапорами.

На борту перебували 2 росіян та 10 українців.

Щонайменше 2 людей загинули.