Українських моряків врятували із затонулого судна у Туреччині: імена вцілілих
Дипломати оприлюднили список українських моряків, які вижили під час катастрофи з суховантажним судном у Чорному морі 17 січня. Це Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.
Усі вони наразі перебувають у лікарні у місті Бартин. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба Посольства України у Туреччині.
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Стан врятованих українських моряків оцінюють як задовільний.
Що ще мовиться у повідомленні
- Рідним врятованих надають усю необхідну інформацію.
- Наразі тривають пошуки 5 моряків.
- Українські дипломати взаємодіють із Турецькою владою та надають постраждалим необхідну допомогу.
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Що відомо про катастрофу Arvin
- Суховантаж Arvin затонув 17 січня у Чорному морі.
- Судно йшло під російськими прапорами.
- На борту перебували 2 росіян та 10 українців.
- Щонайменше 2 людей загинули.
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