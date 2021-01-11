Українські військові моряки 11 січня 2021 року прибули у США, де вчитимуться керувати 3 патрульними катерами класу Island. Варто зауважити, що згодом судна передадуть в Україну.

Навчання відбуватимуться у місті Балтимор, що розташоване у штаті Меріленд. Про це повідомила пресслужба посольства України у США у твіттері.

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За їхніми даними, курс спеціальної підготовки для українських моряків триватиме впродовж 10 тижнів.

Це вже друга партія катерів, які США планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони,

– повідомили у пресслужбі.



Українські військові моряки / Фото посольства України в США

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