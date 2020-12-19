Держприкордонслужба провела тактичні навчання з протидії ворогу на кордоні за стандартами НАТО. Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування тренувалися в межах Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна від початку листопада.

Вже підбили попередні підсумки тренувань, на яких іноземні колеги відзначали високий рівень підготовки українських охоронців кордону, повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Тренування проходять на базі Міжнародного центру миротворчості й безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного й мають закінчитися наприкінці грудня.

У ході навчань офіцери комендатури відпрацьовували питання управління підрозділом і вогнем під час прикриття державного кордону й боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.

Тим часом бійці ШКВАЛу здійснювали прикриття державного кордону в районі виконання завдання, відпрацювали пошук, блокування й знищення диверсійно-розвідувальних груп, проведення стабілізаційних дій.

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Окремо тренували відступ прикордонного підрозділу в запасний район за умов, коли противник зі значно більшими силами перетнув кордон. Разом з прикордонниками також тренувалися бійці 58-го мотопіхотного батальйону.

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