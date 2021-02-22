Українські військові загинули внаслідок пожежі в бліндажі

В одному з підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади 20 лютого сталася пожежа. За 2 дні, 22 числа, там виявили тіла 2 військових. Ще один їхній побратим помер в опіковому центрі.

Відомо, що пожежа сталася у бліндажі. І ті, ймовірно, там перебували у момент інциденту. Де саме трапилася трагедія – інформації немає.

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Тіла виявили під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажу після пожежі.

Особи загиблих ще не встановили. Це зроблять за результати ДНК-експертизи.

Також постраждав ще один військовослужбовець. Він отримав опіки 90% тіла та його евакуювали до опікового центру. На жаль, 22 лютого воїн від отриманих травм помер.

За фактом трагедії триває перевірка. Її здійснюють служба правопорядку ЗСУ.

Відповідні відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Командування бригади та весь особовий склад висловлюють щирі співчуття родині і близьким загиблих захисників України. Журналісти 24 каналу долучаються також до цих слів.

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