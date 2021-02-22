Українські військові загинули внаслідок пожежі в бліндажі
В одному з підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади 20 лютого сталася пожежа. За 2 дні, 22 числа, там виявили тіла 2 військових. Ще один їхній побратив помер в опіковому центрі.
Джерело:фейсбук 58 ОМБр
Відомо, що пожежа сталася у бліндажі. І ті, ймовірно, там перебували у момент інциденту. Де саме трапилася трагедія – інформації немає.
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Докладніше
- Тіла виявили під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажу після пожежі.
- Особи загиблих ще не з'ясували. Це зроблять за результати ДНК-експертизи.
- Також постраждав ще один військовослужбовець. Він отримав опіки 90% тіла та його евакуювали до опікового центру. На жаль, 22 лютого воїн від отриманих травм помер.
- За фактом трагедії триває перевірка. Її здійснюють служба правопорядку ЗСУ.
- Відповідні відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Командування бригади та весь особовий склад висловлюють щирі співчуття родині і близьким загиблих захисників України. Журналісти 24 каналу долучаються також до цих слів.
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