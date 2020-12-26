Українські військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ зіграли всесвітньо відому композицію Миколи Леонтовича "Щедрик". Святкова мелодія пролунала у Вінниці 25 грудня.

Повну версію виступу військові музики обіцяють оприлюднити 7 січня. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.

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Як зазначили у відомстві, це стало відповіддю на привітання американських колег з католицьким Різдвом.

У Вінниці військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ прикрасили різдвяний вечір містян "Щедриком" Леонтовича і хочуть виконати цю мелодію разом з американськими колегами,

– мовиться у повідомленні.

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Раніше оркестр ВПС США в Європі виконав "Колядку дзвонів", що є англомовною версією легендарного "Щедрика" Миколи Леонтовича.

Керівниця оркестру звернулася до українців, привітавши з новорічними святами, та заявила про підтримку "зусиль у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України".

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