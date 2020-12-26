До мурах: українські військові у Вінниці зіграли легендарного "Щедрика" – атмосферне відео
Українські військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ зіграли всесвітньо відому композицію Миколи Леонтовича "Щедрик". Святкова мелодія пролунала у Вінниці 25 грудня.
Повну версію виступу військові музики обіцяють оприлюднити 7 січня. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.
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Як зазначили у відомстві, це стало відповіддю на привітання американських колег з католицьким Різдвом.
У Вінниці військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ прикрасили різдвяний вечір містян "Щедриком" Леонтовича і хочуть виконати цю мелодію разом з американськими колегами,
– мовиться у повідомленні.
Українські військові у Вінниці зіграли легендарного "Щедрика": дивіться відео
Раніше оркестр ВПС США в Європі виконав "Колядку дзвонів", що є англомовною версією легендарного "Щедрика" Миколи Леонтовича.
Керівниця оркестру звернулася до українців, привітавши з новорічними святами, та заявила про підтримку "зусиль у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України".
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Що відомо про український "Щедрик"
- Це всесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, який він створив на початку ХХ століття.
- Коляда здобула популярність після того, як у 1936 році американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик".
- Його англомовна версія відома як "Дзвінка колядка, Колядка дзвонів", що стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі.
- Окрім англійської, "Щедрик" лунає німецькою, іспанською, японською та іншими мовах світу у період різдвяних свят.
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