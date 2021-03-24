Українські військові тренувалися відбивати проникнення росіян з Криму: фото

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Джерело:

Командування об'єднаних сил ЗСУ

Українські військові провели тренування з повітряної оборони простору Півдня. Наші захисники на межі з окупованим Кримом відбивали розвідку умовного противника.

За задумом, протиповітряні сили виявили зліт з території ворога безпілотників та передали їх координати.

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Як проходили навчання

  • Для знищення противника залучили визначені сили та засоби. Крім того, для подальшого придушення розвідки до навчань залучився підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч".
  • Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що під час навчань артилеристи відпрацювали кілька десятків вправ. Наприклад, здійснили марш, вдосконалили взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок.
  • Військові зенітно-ракетного дивізіону провели моніторинг повітряної обстановки, визначивши координати й висоти. Знищили повітряні цілі.
  • Також зенітники організували оборону комплексів і маскування вогневих позицій.
Зверніть увагу! У березні також ЗСУ посилювали захист повітряного простору на північному заході України. Так, дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше заступив на бойове чергування в новому секторі відповідальності на Волині.


Навчання / Фото ЗСУ


Тренування українських військових / Фото ЗСУ


Українська техніка / Фото ЗСУ