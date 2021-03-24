Українські військові тренувалися відбивати проникнення росіян з Криму: фото
Українські військові провели тренування з повітряної оборони простору Півдня. Наші захисники на межі з окупованим Кримом відбивали розвідку умовного противника.
Джерело:Командування об'єднаних сил ЗСУ
За задумом, протиповітряні сили виявили зліт з території ворога безпілотників та передали їх координати.
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Як проходили навчання
- Для знищення противника залучили визначені сили та засоби. Крім того, для подальшого придушення розвідки до навчань залучився підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч".
- Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що під час навчань артилеристи відпрацювали кілька десятків вправ. Наприклад, здійснили марш, вдосконалили взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок.
- Військові зенітно-ракетного дивізіону провели моніторинг повітряної обстановки, визначивши координати й висоти. Знищили повітряні цілі.
- Також зенітники організували оборону комплексів і маскування вогневих позицій.
Тренування українських військових / Фото ЗСУ
Українська техніка / Фото ЗСУ
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