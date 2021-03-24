Українські військові провели тренування з повітряної оборони простору Півдня. Наші захисники на межі з окупованим Кримом відбивали розвідку умовного противника.

За задумом, протиповітряні сили виявили зліт з території ворога безпілотників та передали їх координати. До речі Українські військові приєдналися до флешмобу What is Ukraine: потужні відео Як проходили навчання Для знищення противника залучили визначені сили та засоби. Крім того, для подальшого придушення розвідки до навчань залучився підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що під час навчань артилеристи відпрацювали кілька десятків вправ. Наприклад, здійснили марш, вдосконалили взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок.

Військові зенітно-ракетного дивізіону провели моніторинг повітряної обстановки, визначивши координати й висоти. Знищили повітряні цілі.

Також зенітники організували оборону комплексів і маскування вогневих позицій. Зверніть увагу! У березні також ЗСУ посилювали захист повітряного простору на північному заході України. Так, дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше заступив на бойове чергування в новому секторі відповідальності на Волині.

Навчання / Фото ЗСУ

Тренування українських військових / Фото ЗСУ

Українська техніка / Фото ЗСУ