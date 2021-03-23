В Україні активно поширюють флешмоб "What is Ukraine", в якому люди показують різні особливості та куточки країни. До цього руху вирішили приєднатись й українські військові.

Флешмоб почався з ролика, який опублікував фотограф і пілот FPV-дрона Назар Дорош в інстаграмі. У відео під назвою "What is Ukraine" він показав найгарніші місця країни.

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Ролик вже набрав понад 3,5 мільйона переглядів. Українці створювали аналоги відео, де звернули увагу на інші красиві куточки, відомих людей та курйозні моменти.

Відео з українськими військовими

Отож до флешмобу долучились й українські військові. Вони змонтували потужні відео, в якому показали мужність та відвагу Збройних сил України.

Хто взяв участь у флешмобі