Українські військовослужбовці привезли запас питної води у прифронтове село Торецьк, що на Донеччині. Там місцеві мешканці залишились без води через прорив на водогоні.

Військовослужбовці Операції Об'єднаних сил постійно допомагають населенню Донбасу та прифронтових населених пунктів. Про це повідомила пресслужба ООС у фейсбуці.

Читайте також Вандали пошкодили меморіал військовим в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження

Через аварію на водогоні "Горлівка – Торецьк" близько 40 тисяч місцевих жителів залишились без води, але військовослужбовці вирішили їм допомогти.

Військові одного з підрозділів, що входить до ООС, привезли населенню прифронтового Торецька запас питної води,

– наголосили у пресслужбі.



Запас води для місцевих мешканців / Фото пресслужби ООС

Зверніть увагу! Проросійські бойовики впродовж 9 січня 2021 року 3 рази відкривали вогонь поблизу українських позицій на Донбасі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Детальніше про це – читайте тут.

Прорив на водогоні "Горлівка – Торецьк": що відомо

На водогоні "Горлівка – Торецьк" 4 січня 2021 року стався прорив. Через це майже 38 тисяч місцевих жителів з 5 населених пунктів залишились без водопостачання.

Ремонтні бригади 6 січня ліквідували 2 пошкодження на водопроводі.

Проросійські бойовики 8 січня обстріляли робочу бригаду. Тоді роботи припинили, щоб уникнути жертв.

Донецька обласна прокуратура вже почала розслідування у цій справі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу