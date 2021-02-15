Туреччина дала дозвіл: українські туристи зможуть повернутися із Занзібару

Українські туристи, які застрягли на Занзібарі, зможуть повернутися додому. Літак SkyUp отримав від Туреччини дозвіл на виліт із Занзібару в Київ через Анталію.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що вже невдовзі українці зможуть повернутися додому.

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Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо,

– наголосив Криклій.

Окрім того, посадовець звернувся до глави Державної міграційної служби України – Максима Соколюка, який застряг разом із туристами на Занзібарі. Криклій написав йому: "хоч там і тепліше, але чекаємо в Києві",

Українські туристи застрягли на Занзібарі: що відомо