Туреччина дала дозвіл: українські туристи зможуть повернутися із Занзібару

15 лютого 2021 , 19:24
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Джерело:

Фейсбук Владислава Криклія

Українські туристи, які застрягли на Занзібарі, зможуть повернутися додому. Літак SkyUp отримав від Туреччини дозвіл на виліт із Занзібару в Київ через Анталію.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що вже невдовзі українці зможуть повернутися додому.

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Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо,
– наголосив Криклій.

Окрім того, посадовець звернувся до глави Державної міграційної служби України – Максима Соколюка, який застряг разом із туристами на Занзібарі. Криклій написав йому: "хоч там і тепліше, але чекаємо в Києві",

Українські туристи застрягли на Занзібарі: що відомо

  • 15 лютого стало відомо, що понад 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Причиною стала несправність літака. Над поверненням туристів туроператор працював спільно з Міністерством закордонних справ та посольством України у Кенії.
  • У SkyUp відреагували на інцидент. Там заявили, що літак вдалося підготувати до польоту вже через декілька годин. Однак польоту завадив процес оформлення документів.
  • Зокрема, пресслужба лоукостера повідомила, що необхідно було "внести зміни в маршрут і отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо".