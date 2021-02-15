Туреччина дала дозвіл: українські туристи зможуть повернутися із Занзібару
Українські туристи, які застрягли на Занзібарі, зможуть повернутися додому. Літак SkyUp отримав від Туреччини дозвіл на виліт із Занзібару в Київ через Анталію.
Джерело:Фейсбук Владислава Криклія
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що вже невдовзі українці зможуть повернутися додому.
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Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо,
– наголосив Криклій.
Окрім того, посадовець звернувся до глави Державної міграційної служби України – Максима Соколюка, який застряг разом із туристами на Занзібарі. Криклій написав йому: "хоч там і тепліше, але чекаємо в Києві",
Українські туристи застрягли на Занзібарі: що відомо
- 15 лютого стало відомо, що понад 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Причиною стала несправність літака. Над поверненням туристів туроператор працював спільно з Міністерством закордонних справ та посольством України у Кенії.
- У SkyUp відреагували на інцидент. Там заявили, що літак вдалося підготувати до польоту вже через декілька годин. Однак польоту завадив процес оформлення документів.
- Зокрема, пресслужба лоукостера повідомила, що необхідно було "внести зміни в маршрут і отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо".
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