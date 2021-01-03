Туристи з України 2 січня провалилися під кригу на озері Морське Око у Польських Татрах. Усіх мандрівників попереджують, що лід на озері є занадто тонким, щоб на нього можна було ступати.

Однак туристи не реагують на застереження і регулярно прогулюються поверхнею Морського Ока. Про це повідомляє tvn24.

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Представниця парку Пауліна Колодейська розповіла, що, на щастя, українським туристам вдалося врятуватись. Вони провалилися під кригу приблизно за 10 метрів від берега і зуміли самостійно вийти на сушу.

У той же час працівники парку попросили зійти з криги десятки туристів. Усі вони, ризикуючи життям, вийшли на замерзле озеро, щоб зробити ефектні світлини.

Не було часу карати цих туристів штрафами, бо їх було просто занадто багато, і мовилося про безпеку,

– розповіли працівники парку.

Працівники парку розповідають, що під час зимових свят на Морському Оці – справжній аншлаг. Навіть пандемія коронавірусу не змусила людей утриматися від мандрівки у Польські Татри.