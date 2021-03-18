За стандартами НАТО: українські сухопутні війська обмінюються досвідом з Альянсом

Джерело:24 канал
Сполучені Штати Америки сприяють реформі Збройних сил України. Вони допомагають українському війську опанувати стандарти НАТО. Ще у 2015 році в Україні розгорнули військово-тренувальну місію JMTG-U – "Об'єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна".
Держави Альянсу здійснюють вишкіл разом з українськими бійцями. Вони готують підрозділи ЗСУ за стандартами НАТО.
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"Ми продовжуємо нашу роботу зі Збройними силами України для досягнення прогресу у впровадженні найкращих євроатлантичних практик", – зауважила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
Експерти наголосили, що посилення співпраці вигідне обом країнам, адже Україна має досвід зі стримування агресора. Натомість США разом з партнерами можуть допомогти нам побудувати сучасну сильну демократичну державу.
Українське військо продовжує реформуватися за принципами і стандартами Північноатлантичного Альянсу. Кількість бойових підрозділів, що сертифіковані в НАТО – лише зростає. Найяскравіший приклад тісної співпраці – Сухопутні війська Збройних сил України.
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Восени 2020 року Яворівський полігон нагадував справжнє поле бою. За легендою "натівських" навчань Rapid Trident-2020, у багатоповерхівці забарикадувалися терористи. Бійці 59-ї мотопіхотної бригади висувалися на позиції, а після сигналу починався штурм. Військові на броньованій техніці підступали до будівлі.
Rapid Trident-2020 на Львівщині / Фото tvoemisto
Зав'язувався бій, перших умовних поранених евакуювали. За пів години штурму будівлю вдавалось повністю звільнити від бойовиків. Вогневий контакт в умовах міста – один з елементів Rapid Trident-2020.
Є така можливість обмінятися досвідом, обмінятися думками, показати себе, подивитися на інших і підвищити свою фахову майстерність виконання завдань,
– зауважив співкерівник навчань від України Дмитро Красильников.
Учасники маневрів із 9 країн Альянсу пліч-о-пліч з українськими військовими відбивали збройну агресію в умовах міста. У реальному житті ці завдання покладаються на Сухопутні війська.
Це найчисельніший вид Збройних сил як України, так і країн НАТО. Вони є основою обороноздатності будь-якої армії. В Україні Сухопутні війська також виконують вирішальну роль у діяльності Збройних сил. Механізовані і танкові війська, артилерія, армійська авіація та тилове забезпечення – це неповний список складових Сухопутних військ. Сьогодні вони активно реформуються, впроваджуючи стандарти НАТО.
Політичне і військове керівництво НАТО і держав Альянсу бачить нашу державу як стратегічного і прогнозованого партнера, який має на меті стати членом найбільш потужної в світі системи колективної безпеки,
– зауважив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
Північно-Атлантичний Альянс допомагає Україні реформувати сектор національної безпеки і оборони. Сухопутні війська – яскравий цьому приклад. Вони постійно беруть участь у "натівських" військових навчаннях і є учасниками міжнародних навчально-тренувальних місій.
Олександр Сирський / Фото Armyinform
Їхні підрозділи регулярно перебувають у миротворчих місіях під егідою Альянсу. Це дає змогу досягати взаємосумісності з військовими країн НАТО та адаптувати українські Збройні сили до рівня кращих світових армій.
Співпраця між Україною та НАТО набирає обертів. Днями до Києва завітав командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутьє. Він зустрівся із українським колегою – командувачем Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським. Генерали підбили підсумки спільної роботи та обговорили майбутні перспективи її поглиблення.
Моє завдання тут – детальніше зрозуміти структуру і завдання Сухопутних військ України, а також посилити і без того тісну співпрацю між НАТО та Україною на рівні Сухопутних військ,
– сказав Роджер Клутьє.
Україна є партнером НАТО з розширеними можливостями. Вона має доступ до навчально-тренувальних програм Альянсу. На сьогодні одразу 4 місії діють в Україні:
Участь у них підрозділів українських Збройних сил є найкращим доказом, що НАТО довіряє Україні та прагне зближення.
Роджер Клутьє / Фото planeta.press
"За допомогою офіцерів тренувальних місій підготовлена значна кількість військовослужбовців, які пройшли підготовку у наших центрах. Вони готові до ведення бойових дій, готові до дій в будь-яких умовах обстановки", – зауважив Сирський.
З 2015 по 2020 роки через "натівські" навчально-тренувальні місії пройшли 19 тисяч українських військових Сухопутних військ. Загалом за цей період було підготовлено:
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Навчальні центри Збройних сил України не збавляють обертів у тісній співпраці з НАТО.
Головна мета – підняти ще вище якість підготовки. Це наші амбітні плани, вони узгоджені між собою, між командуванням Сухопутних військ України і НАТО,
– сказав Сирський.
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