Сполучені Штати Америки сприяють реформі Збройних сил України. Вони допомагають українському війську опанувати стандарти НАТО. Ще у 2015 році в Україні розгорнули військово-тренувальну місію JMTG-U – "Об'єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна".

Держави Альянсу здійснюють вишкіл разом з українськими бійцями. Вони готують підрозділи ЗСУ за стандартами НАТО.

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"Ми продовжуємо нашу роботу зі Збройними силами України для досягнення прогресу у впровадженні найкращих євроатлантичних практик", – зауважила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Експерти наголосили, що посилення співпраці вигідне обом країнам, адже Україна має досвід зі стримування агресора. Натомість США разом з партнерами можуть допомогти нам побудувати сучасну сильну демократичну державу.

Українське військо продовжує реформуватися за принципами і стандартами Північноатлантичного Альянсу. Кількість бойових підрозділів, що сертифіковані в НАТО – лише зростає. Найяскравіший приклад тісної співпраці – Сухопутні війська Збройних сил України.

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Поле бою на Яворівщині

Восени 2020 року Яворівський полігон нагадував справжнє поле бою. За легендою "натівських" навчань Rapid Trident-2020, у багатоповерхівці забарикадувалися терористи. Бійці 59-ї мотопіхотної бригади висувалися на позиції, а після сигналу починався штурм. Військові на броньованій техніці підступали до будівлі.



Rapid Trident-2020 на Львівщині / Фото tvoemisto

Зав'язувався бій, перших умовних поранених евакуювали. За пів години штурму будівлю вдавалось повністю звільнити від бойовиків. Вогневий контакт в умовах міста – один з елементів Rapid Trident-2020.

Є така можливість обмінятися досвідом, обмінятися думками, показати себе, подивитися на інших і підвищити свою фахову майстерність виконання завдань,

– зауважив співкерівник навчань від України Дмитро Красильников.

Учасники маневрів із 9 країн Альянсу пліч-о-пліч з українськими військовими відбивали збройну агресію в умовах міста. У реальному житті ці завдання покладаються на Сухопутні війська.

Коротко про Сухопутні війська

Це найчисельніший вид Збройних сил як України, так і країн НАТО. Вони є основою обороноздатності будь-якої армії. В Україні Сухопутні війська також виконують вирішальну роль у діяльності Збройних сил. Механізовані і танкові війська, артилерія, армійська авіація та тилове забезпечення – це неповний список складових Сухопутних військ. Сьогодні вони активно реформуються, впроваджуючи стандарти НАТО.

Політичне і військове керівництво НАТО і держав Альянсу бачить нашу державу як стратегічного і прогнозованого партнера, який має на меті стати членом найбільш потужної в світі системи колективної безпеки,

– зауважив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

Північно-Атлантичний Альянс допомагає Україні реформувати сектор національної безпеки і оборони. Сухопутні війська – яскравий цьому приклад. Вони постійно беруть участь у "натівських" військових навчаннях і є учасниками міжнародних навчально-тренувальних місій.



Олександр Сирський / Фото Armyinform

Їхні підрозділи регулярно перебувають у миротворчих місіях під егідою Альянсу. Це дає змогу досягати взаємосумісності з військовими країн НАТО та адаптувати українські Збройні сили до рівня кращих світових армій.

Візит Роджера Клутьє

Співпраця між Україною та НАТО набирає обертів. Днями до Києва завітав командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутьє. Він зустрівся із українським колегою – командувачем Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським. Генерали підбили підсумки спільної роботи та обговорили майбутні перспективи її поглиблення.

Моє завдання тут – детальніше зрозуміти структуру і завдання Сухопутних військ України, а також посилити і без того тісну співпрацю між НАТО та Україною на рівні Сухопутних військ,

– сказав Роджер Клутьє.

Україна є партнером НАТО з розширеними можливостями. Вона має доступ до навчально-тренувальних програм Альянсу. На сьогодні одразу 4 місії діють в Україні:

"Об'єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна";

канадська місія ЮНІФАЄР;

британсько-датська операція "Орбітал";

литовська тренувальна місія.

Участь у них підрозділів українських Збройних сил є найкращим доказом, що НАТО довіряє Україні та прагне зближення.



Роджер Клутьє / Фото planeta.press

"За допомогою офіцерів тренувальних місій підготовлена значна кількість військовослужбовців, які пройшли підготовку у наших центрах. Вони готові до ведення бойових дій, готові до дій в будь-яких умовах обстановки", – зауважив Сирський.

Аби стати кращими – потрібно вчитися у кращих

З 2015 по 2020 роки через "натівські" навчально-тренувальні місії пройшли 19 тисяч українських військових Сухопутних військ. Загалом за цей період було підготовлено:

7 механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових бригад;

4 батальйонно-тактичних групи;

9 механізованих мотопіхотних батальйонів.

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Навчальні центри Збройних сил України не збавляють обертів у тісній співпраці з НАТО.

Головна мета – підняти ще вище якість підготовки. Це наші амбітні плани, вони узгоджені між собою, між командуванням Сухопутних військ України і НАТО,

– сказав Сирський.

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