В українські суди хотіли пронести 63 тисячі одиниць зброї за рік: перелік регіонів-порушників
У 2020 році в українські суди намагалися пронести 62 882 заборонених предметів. У більшості випадків це була небезпечна зброя. У яких регіонах було найбільше правопорушень – читайте далі.
Лише у грудні у суди намагались пронести 10 222 заборонених предмети, а в листопаді – 8 270. У пресслужбі Служби судової охорони назвали регіони, у яких найбільше порушували закон.
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Лідери антирейтингу за грудень
- Харківська область – 2 599 предметів (13 293 з початку року);
- Дніпропетровська область – 2 472 предметів (12 813 з початку року);
- Київ та Київська область – 1 294 предметів (12 699 з початку року);
- Запорізька область – 567 предметів (2 035 з початку року);
- Одеська область – 564 предметів (5 249 з початку року).
Там зауважили, що лідери антирейтингу ті самі вже протягом останніх 3 місяців. Водночас останні місяці кількості спроб пронести заборонені предмети до судів зменшується.
Які предмети хотіли пронести
У грудні:
- 3 460 ножів (23 649 з початку року);
- 2 860 набоїв (15 597 з початку року);
- 2 000 сльозогінні балончики (12 731 з початку року);
- 631 пристроїв з гумовими кулями (4 682 з початку року).
У листопаді:
- 61 електрошокерів (394 з початку року);
- 26 пневматичної і газової зброї (200 з початку року);
- 6 вогнепальної зброї (183 з початку року);
- 28 травматичної зброї (325 од. з початку року).
Також намагались пронести:
- фаєри;
- металеві та дерев'яні палиці;
- бити;
- ножиці;
- викрутки тощо.
Найбільш законослухняні області
Найменше порушень зафіксували у судах Івано-Франківська, Херсонської та Хмельницької області.
За весь 2020 рік на Прикарпатті зафіксували лише 7 спроб пронесення заборонених предметів до судів. На Херсонщині – 66, а на Хмельниччині – 71.
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