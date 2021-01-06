У 2020 році в українські суди намагалися пронести 62 882 заборонених предметів. У більшості випадків це була небезпечна зброя. У яких регіонах було найбільше правопорушень – читайте далі.

Лише у грудні у суди намагались пронести 10 222 заборонених предмети, а в листопаді – 8 270. У пресслужбі Служби судової охорони назвали регіони, у яких найбільше порушували закон.

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Лідери антирейтингу за грудень

Харківська область – 2 599 предметів (13 293 з початку року);

Дніпропетровська область – 2 472 предметів (12 813 з початку року);

Київ та Київська область – 1 294 предметів (12 699 з початку року);

Запорізька область – 567 предметів (2 035 з початку року);

Одеська область – 564 предметів (5 249 з початку року).

Там зауважили, що лідери антирейтингу ті самі вже протягом останніх 3 місяців. Водночас останні місяці кількості спроб пронести заборонені предмети до судів зменшується.

Які предмети хотіли пронести

У грудні:

3 460 ножів (23 649 з початку року);

2 860 набоїв (15 597 з початку року);

2 000 сльозогінні балончики (12 731 з початку року);

631 пристроїв з гумовими кулями (4 682 з початку року).

У листопаді:

61 електрошокерів (394 з початку року);

26 пневматичної і газової зброї (200 з початку року);

6 вогнепальної зброї (183 з початку року);

28 травматичної зброї (325 од. з початку року).

Також намагались пронести:

фаєри;

металеві та дерев'яні палиці;

бити;

ножиці;

викрутки тощо.

Найбільш законослухняні області

Найменше порушень зафіксували у судах Івано-Франківська, Херсонської та Хмельницької області.

За весь 2020 рік на Прикарпатті зафіксували лише 7 спроб пронесення заборонених предметів до судів. На Херсонщині – 66, а на Хмельниччині – 71.