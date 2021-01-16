Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали 29-річного громадянина Туреччини. Під час перевірки документів виявилось, що чоловіка більше ніж рік розшукує Інтерпол – за зґвалтування.

29-річного турка розшукували за зґвалтування

Турка затримали у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", що на Одещині. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Чоловік хотів виїхати з України до Молдови. Проте при перевірці документів спрацювала база даних Інтерполу. Виявилось, що 29-річного турка розшукують ще з 2019 року правоохоронні органи Туреччини – за зґвалтування.

Українські прикордонники передали затриманого працівникам поліції. Надалі його екстрадують на батьківщину – аби притягнути до кримінальної відповідальності.

Нещодавно прикордонники затримали фігуранта "газової справи"

Зазначимо, що нещодавно прикордонники Сумщини теж затримали чоловіка, який був у розшуку. За інформацією ЗМІ, мовиться про 60-річного Сергія Свіченка, який є фігурантом так званої "газової справи" екснардепа Олександра Онищенка.