Тікали в ЄС через Україну: прикордонники затримали росіянина і білоруса

Джерело:Державна прикордонна служба України
Прикордонники Луцького загону 13 березня затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити на територію України через Білорусь. Вони зізналися, що хотіли нелегально дістатися до ЄС через Україну.
У Держприкордонслужбі зазначили, що чоловіків помітив прикордонний наряд відділу "Світязь" поблизу пункту пропуску "Піща". Прикордонники вмить затримали піших нелегалів.
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Співробітники Держприкордонслужби з'ясували, що чоловіки є громадянами Білорусі та Росії. Вони мали із собою документи, однак державний кордон вирішили перетнути у незаконний спосіб. Крім того, затримані зізналися, що надалі планували продовжити свою мандрівку до країн ЄС, також нелегально.
Іноземців доставили у прикордонний підрозділ. Зауважимо, що порушникам кордону загрожує відповідальність за статтею 204-1 про незаконний перетин державного кордону України.
Якщо провину порушників доведуть, то їм може загрожувати:
На Волині затримали росіянина та білоруса / Фото Держприкордонслужби