Прикордонники Луцького загону 13 березня затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити на територію України через Білорусь. Вони зізналися, що хотіли нелегально дістатися до ЄС через Україну.

У Держприкордонслужбі зазначили, що чоловіків помітив прикордонний наряд відділу "Світязь" поблизу пункту пропуску "Піща". Прикордонники вмить затримали піших нелегалів.

Важливо Херсонець незаконно возив людей в окупований Крим

Співробітники Держприкордонслужби з'ясували, що чоловіки є громадянами Білорусі та Росії. Вони мали із собою документи, однак державний кордон вирішили перетнути у незаконний спосіб. Крім того, затримані зізналися, що надалі планували продовжити свою мандрівку до країн ЄС, також нелегально.

Іноземців доставили у прикордонний підрозділ. Зауважимо, що порушникам кордону загрожує відповідальність за статтею 204-1 про незаконний перетин державного кордону України.

Якщо провину порушників доведуть, то їм може загрожувати:

штраф;

адміністративний арешт до 15 діб;

конфіскація знарядь і засобів вчинення правопорушення.



На Волині затримали росіянина та білоруса / Фото Держприкордонслужби