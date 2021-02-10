Прикордонники отримають ще 22 нових гелікоптери, – Дейнеко

Державна прикордонна служба України продовж наступних двох років отримає ще 22 нових гелікоптери. Це допоможе посилити патрулювання на державних кордонах.

Коли Україна отримає гелікоптери

Про це в інтерв'ю заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. За його словами, у 2020 році Україна вже отримала 2 нових гелікоптерів французького виробництва Airbus Н125.

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"У 2021 році ми ще маємо отримати 10, а у 2022 році – 12. У такий спосіб, у Держприкордонслужби буде 24 нових сучасних гелікоптера, які можна використовувати для патрулювання кордону", – зазначив він.

За його словами, реформи Держприкордонслужби мають одну мету – підвищити надійність охорони державного кордону, аби забезпечити безпекою країну і її громадян.

Зараз в пріоритеті ділянка державного кордону з Російською Федерацією,

– заявив Дейнеко.

"Ви бачите, що відбувається в суміжних країнах – яка ситуація в Білорусі. Якщо так довідково – протяжність ділянки державного кордону України та Білорусі складає 1 084 кілометри. Якщо Білорусь все ж таки піде в Росію, ми отримаємо збільшення ділянки кордону з недружньо державою більше ніж на 1 тисячу кілометрів", – пояснив голова Держприкордонслужби.

Що відомо гелікоптер Airbus Н125

Це легкий транспортний вертоліт, який вміщає в собі 5 пасажирських місць. Його вантажність становить трохи більше ніж 1 тону, крейсерська швидкість – 220 кілометра за годину, а дальність польоту – 661 кілометр. Гелікоптер може піднятись на висоту 5 280 метри.

Повне інтерв'ю з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко читайте вже незабаром на сайті 24 каналу.