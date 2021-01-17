Укрзалізниця найближчим часом має намір запустити потяги на територію, яка межує з тимчасово окупованим Кримом. На сам півострів запустити потяги Україна наразі не може.

Про плани Укрзалізниці щодо розширення пасажирського сполучення розповів керівник компанії Володимир Жмак в ефірі одного з телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.

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Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, до самого Криму ми заїхати не можемо,

– розповів керівник Укрзалізниці.

Він також пригадав, що у 2020 році компанія вже відновила залізничне сполучення з Авдіївкою – прифронтовим передмістям окупованого Донецька. Голова правління Укрзалізниці поскаржився на обмеження, викликані окупацією частини українських земель.

"З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, пасажирське сполучення, що, звісно, позначається на наших економічних показниках", – розповів Володимир Жмак.

Коротко про залізничне сполучення з Кримом