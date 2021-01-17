Українські потяги впритул під'їжджатимуть до окупованого Криму
Укрзалізниця найближчим часом має намір запустити потяги на територію, яка межує з тимчасово окупованим Кримом. На сам півострів запустити потяги Україна наразі не може.
Про плани Укрзалізниці щодо розширення пасажирського сполучення розповів керівник компанії Володимир Жмак в ефірі одного з телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.
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Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, до самого Криму ми заїхати не можемо,
– розповів керівник Укрзалізниці.
Він також пригадав, що у 2020 році компанія вже відновила залізничне сполучення з Авдіївкою – прифронтовим передмістям окупованого Донецька. Голова правління Укрзалізниці поскаржився на обмеження, викликані окупацією частини українських земель.
"З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, пасажирське сполучення, що, звісно, позначається на наших економічних показниках", – розповів Володимир Жмак.
Коротко про залізничне сполучення з Кримом
- Раніше кримські залізничні станції, зокрема в Сімферополі й Севастополі, були одними з найпопулярніших в Україні. Особливо в курортний сезон. Сімферопольський вокзал навіть називали "справжніми воротами Криму".
- Після окупації півострова в грудні 2014 року Україна повністю зупинила залізничне сполучення з Кримом. До слова, авіаційне сполучення нині також не працює.
- Єдиний варіант законно потрапити на півострів – автомобілем. Та для цього потрібно пройти процедури на КПВВ, аналогічні тим, які проходять на кордоні між двома різними державами.
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