Шлях до Європи проліг через Небо, – українські політики згадали Героїв Небесної Сотні
В Україні 20 лютого відзначають роковини кривавих розстрілів на Майдані Незалежності. Українські політики та активісти подякували Небесній Сотні за їхні подвиги.
Джерело:24 канал
Про те, як чиновники відзначили День пам'яті Героїв Небесної Сотні, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зранку 20 лютого поставили лампадки біля хреста, де загинули герої Майдану. Президентське подружжя також вдарило у Дзвін Гідності.
Хтось іще не мав вісімнадцяти, а хтось уже мав онуків. Хтось приїхав з маленького селища, а хтось усе життя провів у столиці. Їх об'єднали цінності. Ми не маємо права забути імена загиблих,
– сказав глава держави.
Зеленський вшанував Небесну Сотню: відео
Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що Революція Гідності стала ключовим елементом державотворення України. Вона визначила незворотність європейського шляху нашої держави, а Герої Небесної Сотні стали уособленням відваги та самовідданості.
Шмигаль наголосив, що завданням кожного з нас є побудувати сильну європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції Гідності.
Верховна Рада
На сторінці парламенту у фейсбуці також написали звернення з нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Чиновники підкреслили, що не можуть повернути родичам загиблих близьких, однак можуть вшановувати їхню відвагу.
Міністерство внутрішніх справ
У МВС закликали українців згадати також тих, хто загинув стоячи по інший бік барикад.
Це також українці, але погони на їхній плечах змушували виконувати злочинний наказ. Вибачте і зрозумійте їх. Вони дадуть відповідь на іншому суді за свої справи,
– наголосили у відомсті.
У міністерстві підкреслили, що просять лише пом'янути загиблих силовиків.
Петро Порошенко
П'ятий президент Порошенко наголосив, що герої з вогнем у серці загинули, щоб ми могли самі вирішувати, як жити на власній вільній землі. Політик також наголосив на тому, що українцям слід пам'ятати про ціну Свободи і Гідності.
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Святослав Вакарчук
Музикант та політик Вакарчук також згадав подвиг Небесної Сотні.
Свобода і гідність… 20 лютого 2014 року ці два слова були окроплені кров'ю. Щоб стати ціннішими. Щоб стати гострішими. Щоб стати глибшими,
– сказав Вакарчук.
Митрополит Епіфаній
Глава УПЦ Епіфаній наголосив, що Герої Небесної Сотні живі у вічності, а також – у нашій пам'яті та серцях. Це означає, що вони назавжди поруч.
Дивіться звернення Епіфанія з нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні:
Олег Сенцов
Колишній бранець Кремля Сенцов підкреслив, що йому важко писати про розстріли на Майдані, але про це слід пам'ятати. Він також попросив вибачення у Небесної Сотні за те, що "ми живемо не так, як ви прагнули".
Ці постріли одиночними будуть звучати в мені завжди. Та люди, що лежать на асфальті, які з нього вже ніколи не встануть,
– сказав Сенцов.
Сергій Шкарлет
Міністр освіти і науки Шкарлет заявив, що наша держава заплатила занадто високу ціну за ідеали демократії. За його словами, ми поклали на вівтар найдорожче – життя Небесної Сотні. Все було заради того, аби "стати членом європейської сім'ї".
Очільник МОН також висловив співчуття сім'ям загиблих.
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Олександр Ткаченко
Керівник Міністерства культури та інформаційної політики Ткаченко наголосив, що саме події 2013 – 2014 років проявили унікальний український наратив – "Рабів до раю не пускають".
Вони готові були стояти до кінця та на весь світ заявили про незламність нашого народу і силу його духу,
– сказав міністр.
Крім того, Ткаченко анонсував будівництво Музею Революції Гідності у 2021 році.
Кіра Рудик
Голова партії "Голос" Рудик підкреслила, що у той час всі українці усвідомили єдиний правильний вибір: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". Кожен, за словами політикині, виборював для себе і своїх близьких майбутнє.
Рудик наголосила на важливості встановити справедливість та покарати винних за розстріли на Майдані. Вона також додала, що ми повинні продовжувати "справу Майдану". Адже "Революція Гідності відбулася, а війна за нашу свободу триває".
Юлія Тимошенко
Голова партії "Батьківщина" Тимошенко заявила, що українці вже у Європі, бо "наші прагнення і душі є європейськими".
"І хай скажуть, що нам ще рано до Європи, що ми повинні ухвалити ще якийсь закон і провести якусь реформу – то все минуще. Ми вже в Європі. Бо європейським є наш дух і наші прагнення. Бо наш європейський вибір підписано димом свободи Майдану… Бо наш шлях до Європи проліг через Небо", – сказала Тимошенко.
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