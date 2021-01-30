Українські політики – агенти КДБ: чому не можна назвати їхні імена – пояснення Укрдержархіву

Сьогодні оприлюднити імена українських політиків-агентів КДБ – неможливо. Річ у тім, що більшість відповідних документів знищили. Оскільки вони становили певну загрозу деяким політикам, що після розвалу СРСР прийшли до влади в Україні.

Джерело: телеканал "Дом"

Прокоментував це питання голова Укрдержархіву Анатолій Хромов. Зробив він це у ефірі програми "Неофициальный разговор", що вийшла на телеканалі.

Зверніть увагу Репресії в Україні через Різдво: СБУ оприлюднила радянські архіви

Документи радянських спецслужб щодо українських політиків: яка їхня доля

За словами Хромова, наприкінці 1980-х та у 1990 році дуже великі масиви документів, за негласною вказівкою, знищили.

Зробили це дуже технічно, скоротивши терміни їхнього зберігання. Але це був негласний наказ - зачищати документи,

– розповів голова Укрдержархіву.

Він додав: ті, хто працює з документами радянських спецслужб, зазначають, що "краще збереглися документи 1930 – 1940 років, і навіть 1920-х, ніж 1980-х і 1970-х.

"Тому що саме ці документи могли мати певну загрозу для політичної еліти, яка після розвалу СРСР прийшла до влади в незалежній вже Україні", – підкреслив Хромов.

Очільник державного архіву вважає, що дуже складно буде довести причетність політика до спецслужб, однак це можливо.

Якщо ми знаємо якесь оперативне прізвисько агента та його можна простежити в матеріалах інших справ, і будуть свідки, які будуть знати, хто там перебував, то можна, в принципі, довести, що агентом "Стрілою", наприклад, була ось відома або невідома конкретна людина,

– підкреслив Хромов.

Водночас він наголосив, що "саме списки агентів 1970 – 1980 років практично не збереглися, їх немає".