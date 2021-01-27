Щороку 27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Українські політики у цей день вшанували пам'ять мільйонів замордованих через пропаговану нацистами національну, расову, релігійну нетерпимість.

Джерело: 24 канал

Зараз під словом "Голокост" розуміють переслідування й знищення євреїв та ромів протягом 1933 – 1945 років. У ті роки людей вбивали лише за їхню расову приналежність.

Важливо Зеленський відкрив інсталяцію до Дня пам'яті Голокосту: фото

Володимир Зеленський

Президент України наголосив, що ми живемо в особливо відповідальний час, коли можемо почути про жахіття з перших вуст. Як зауважив Зеленський, у часи гібридної війни ми маємо робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост.

З кожним роком це завдання буде все більш важливим і складним для кожного суспільства. Щоб історія не була порожніми словами. Щоб усі усвідомлювали самі й могли розповісти своїм дітям, що падіння нацизму справді було порятунком людства, перемогою тих цінностей, які, власне, й зробили нас людством,

– написав Зеленський.

Він нагадав, що 27 січня 1945 року солдати нашого першого Українського фронту у складі армії Радянського Союзу звільнили в'язнів табору "Аушвіц-Біркенау". Там за роки існування табору смерті вбили понад 1,5 мільйона людей.

Петро Порошенко

П'ятий президент України додав, що першими браму головного табору відчинили солдати 100-ї Львівської дивізії з батальйону полтавця єврейського походження Анатолія Шапіро. Він наголосив, що масштаби загальнолюдської трагедії Голокосту шокують.

Протягом століть українці та євреї живуть разом на одній землі, у спільній країні. Тож ми, українці, розуміємо скорботу євреїв як свою власну. Цей день – нагадування для нас, до чого може призвести політика нетерпимості та ненависті, загострення імперського божевілля й агресивний націоналізм,

– зазначив Порошенко.

Колишній лідер України підкреслив, що сьогодні Україна разом з усім світом молиться за тих, хто пройшов через пекло тотального знищення.

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Андрій Садовий

Мер Львова сказав, що неможна забувати, що всі жахи Голокосту були не десь далеко, а й тут, на наших вулицях. Садовий назвав Голокост чорною сторінкою світової історії, яку неможна перегорнути.

Про Голокост треба розповідати нашим дітям і онукам, щоб ніколи не допустити цього страшного злочину знову,

– написав Садовий.

Міський голова Львова також висловив співчуття всім, хто втратив близьких у цих темних часах.

Історик розповів деталі Голокосту: дивіться відео

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зауважив, що важко навіть уявити, які страждання пережили люди та їхні рідні через пропаговану нацистами національну, расову, релігійну нетерпимість. Голокост – велика трагедія для всього людства, адже кривдники знехтували життям та гідністю людини. Кривдники відібрали у людей все, крім головного – їхньої віри в добро, любові до життя та надії,

– сказав Епіфаній. Як зазначив митрополит, важливо пам'ятати жертв трагедії та робити все для того, що це більше ніколи не повторилося.

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