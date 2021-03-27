Українські моряки завершили навчання на "Айлендах" у США і їдуть додому

Джерело:фейсбук ВМС ЗС України
Військові моряки з України навчалися працювати на патрульних катерах типу "Айленд" у США. У місті Балтимор 26 березня вони завершили курс підготовки.
Цей курс тривав 10 тижнів. Керівництво Військово-морських сил України заявило, що пишається успіхами українських військових моряків.
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26 березня у Балтиморі в Сполучених Штатах Америки відбулися урочистості з нагоди завершення навчання моряків з України. Вони готувалися до роботи на американських катерах типу "Айленд", які США передають нашій державі.
Успіхи моряків привітав командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа.
Ми вдячні за потужну матеріально-технічну допомогу у відродженні ВМС України. Зокрема швидкісні човни, тепловізори, водолазне спорядження, засоби зв'язку та навігації, технічні засоби системи управління,
– наголосив контрадмірал.
Два катери типу "Айленд" невдовзі поїдуть до України. Разом з отриманими у 2019 році вони стануть на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої країни на морях.