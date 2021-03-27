Військові моряки з України навчалися працювати на патрульних катерах типу "Айленд" у США. У місті Балтимор 26 березня вони завершили курс підготовки.

Цей курс тривав 10 тижнів. Керівництво Військово-морських сил України заявило, що пишається успіхами українських військових моряків.

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Навчання українських моряків у США завершилося

26 березня у Балтиморі в Сполучених Штатах Америки відбулися урочистості з нагоди завершення навчання моряків з України. Вони готувалися до роботи на американських катерах типу "Айленд", які США передають нашій державі.

Загалом курс підготовки тривав 10 тижнів. Його пройшли 32 моряки – по 16 членів екіпажу для кожного нового корабля.

Його пройшли 32 моряки – по 16 членів екіпажу для кожного нового корабля. Екіпажі суден "Фастів" і "Суми" (такі назви отримали катери) відтепер зможуть ефективно діяти у бойових ситуаціях в Азово-Чорноморському регіоні.

Успіхи моряків привітав командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Він запевнив, що пишається продемонстрованою українцями мотивацією.

продемонстрованою українцями мотивацією. За його ж словами, з 2014 року відбулося понад 200 спільних американсько-українських заходів із підготовки моряків.

Ми вдячні за потужну матеріально-технічну допомогу у відродженні ВМС України. Зокрема швидкісні човни, тепловізори, водолазне спорядження, засоби зв'язку та навігації, технічні засоби системи управління,

– наголосив контрадмірал.

Два катери типу "Айленд" невдовзі поїдуть до України. Разом з отриманими у 2019 році вони стануть на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої країни на морях.

Коротко про катери типу "Айленд"