Українські моряки їздили на роботу в окупований Крим: СБУ прикрила незаконну схему
СБУ блокувала схему переправлення моряків на роботу до окупованого Криму. Цим займалась міжнародна група компаній, розташована в Одесі. Вони наймали громадян України й незаконно перевозили їх на півострів.
Про викриття схеми повідомляє пресслужба СБУ. Буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. У такий спосіб моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
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Під час слідчих дій вилучено:
- суднову документацію,
- комп’ютерну техніку,
- флеш-накопичувачі,
- договори, у тому числі укладені з резидентами РФ,
- майже 20 печаток приватних комерційних структур,
- документи щодо фрахту буксирів.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності.
СБУ блокувала схему переправлення моряків на роботу до окупованого Криму: дивіться фото
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