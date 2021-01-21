СБУ блокувала схему переправлення моряків на роботу до окупованого Криму. Цим займалась міжнародна група компаній, розташована в Одесі. Вони наймали громадян України й незаконно перевозили їх на півострів.

Про викриття схеми повідомляє пресслужба СБУ. Буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. У такий спосіб моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

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Під час слідчих дій вилучено:

суднову документацію,

комп’ютерну техніку,

флеш-накопичувачі,

договори, у тому числі укладені з резидентами РФ,

майже 20 печаток приватних комерційних структур,

документи щодо фрахту буксирів.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

СБУ блокувала схему переправлення моряків на роботу до окупованого Криму: дивіться фото