Моряки ЗСУ освоюють американські "Айленди": США передадуть катери Україні – фото, відео

Джерело:Укрінформ
Військові зі складу ВМС ЗСУ наразі перебувають у США та освоюють два американські патрульні катери типу "Айленд". Ці судна вже отримали назви "Фастів" і "Суми", невдовзі їх переправлять до України.
Українські екіпажі керуватимуть кораблями вже у бойовій обстановці в операційних зонах Азово – Чорноморського регіону.
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Командир одного з патрульних катерів старший лейтенант Сергій Щербина зауважив, що ці кораблі не нові, але їхній стан відмінний.
Наразі він разом із підлеглими проходить 10-тижневий курс тренування на "Айлендах".
Під час навчань ми відпрацьовували вправи як у пункті базування, так і в відкритому морі. Особовий склад виконував завдання, у тому числі на ходу та біля причальної стінки,
– сказав офіцер.
Сергій Щербина розповів, що екіпажі на практиці навчилися:
Українські моряки освоюють американські "Айленди" / Фото Укрінформу
Загалом у США проходять навчання 32 українських моряки – по 16 членів екіпажу для кожного нового корабля.
Навчання триватиме до 26 березня, після іспитів моряки отримують відповідні сертифікати та будуть готові повною мірою виконувати завдання на катерах після їхньої доставки в Україну.
Тренування українських моряків у США: дивіться відео