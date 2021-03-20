Військові зі складу ВМС ЗСУ наразі перебувають у США та освоюють два американські патрульні катери типу "Айленд". Ці судна вже отримали назви "Фастів" і "Суми", невдовзі їх переправлять до України.

Українські екіпажі керуватимуть кораблями вже у бойовій обстановці в операційних зонах Азово – Чорноморського регіону.

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Командир одного з патрульних катерів старший лейтенант Сергій Щербина зауважив, що ці кораблі не нові, але їхній стан відмінний.

Що відомо про навчання наших військових

Наразі він разом із підлеглими проходить 10-тижневий курс тренування на "Айлендах".

Під час навчань ми відпрацьовували вправи як у пункті базування, так і в відкритому морі. Особовий склад виконував завдання, у тому числі на ходу та біля причальної стінки,

– сказав офіцер.

Сергій Щербина розповів, що екіпажі на практиці навчилися:

реагувати на пожежі різних класів та затоплення різних приміщень корабля;

швартувати катери,

спускати малий човен – як на ходу, так і під час стоянки,

ставити та знімати якір у різних умовах, зокрема при потужному вітрі та високих хвилях.

Українські моряки освоюють американські "Айленди" / Фото Укрінформу

Загалом у США проходять навчання 32 українських моряки – по 16 членів екіпажу для кожного нового корабля.

Навчання триватиме до 26 березня, після іспитів моряки отримують відповідні сертифікати та будуть готові повною мірою виконувати завдання на катерах після їхньої доставки в Україну.

Тренування українських моряків у США: дивіться відео