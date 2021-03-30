Українські миротворці у Конго евакуювали важкопоранених військових
Українські миротворці у Демократичній Республіці Конго взяли участь в евакуації важкопоранених місцевих військових. Їх оперативно доставили у госпіталь.
Джерело:Командування об'єднаних сил ЗСУ
Для надання екстреної медичної допомоги залучили 2 вертольоти Мі-8 зі складу авіаційної групи, яка базується на аеродромі Бені.
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Що відбулося
- Подробиці повідомив командир 18 окремого вертолітного загону полковник Сергій Ващенко.
- За його словами, у районі населеного пункту Чабі в ДР Конго сталася сутичка.
- Вона спалахнула між військовослужбовцями FARDC та незаконними збройними формуваннями.
- 2 військових FARDC (збройних сил ДР Конго) отримали вогнепальні поранення.
"Екіпажі українських вертольотів доставили важкопоранених військових у госпіталь Місії ООН. Після цього вони повернулися до місця розташування", – зауважив Ващенко.
Евакуація конголезьких військових / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ
До евакуації залучили гелікоптери Мі-8 / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ
Командир вертолітного загону також додав, що загалом від початку чергової ротації українські миротворці виконали 11 екстрених медичних евакуацій у ДР Конго.
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