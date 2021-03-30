Українські миротворці у Демократичній Республіці Конго взяли участь в евакуації важкопоранених місцевих військових. Їх оперативно доставили у госпіталь.

Для надання екстреної медичної допомоги залучили 2 вертольоти Мі-8 зі складу авіаційної групи, яка базується на аеродромі Бені.

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Що відбулося

Подробиці повідомив командир 18 окремого вертолітного загону полковник Сергій Ващенко.

За його словами, у районі населеного пункту Чабі в ДР Конго сталася сутичка.

Вона спалахнула між військовослужбовцями FARDC та незаконними збройними формуваннями.

2 військових FARDC (збройних сил ДР Конго) отримали вогнепальні поранення.

"Екіпажі українських вертольотів доставили важкопоранених військових у госпіталь Місії ООН. Після цього вони повернулися до місця розташування", – зауважив Ващенко.



Евакуація конголезьких військових / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ



До евакуації залучили гелікоптери Мі-8 / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ

Командир вертолітного загону також додав, що загалом від початку чергової ротації українські миротворці виконали 11 екстрених медичних евакуацій у ДР Конго.

Зверніть увагу! 18 окремий вертолітний загін ЗСУ виконує завдання у складі Місії ООН у Демократичній Республіці Конго з 1 грудня 2012 року.