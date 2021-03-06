Українські міністри провакцинуються, щоб показати приклад

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що українські міністри вакцинуватимуться разом. Про це попередньо вже узгодили під час наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Очільники усіх міністерств зроблять щеплення проти коронавірусу, щоб показати приклад.

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У нас була нарада з прем'єром. Домовилися, що міністри оберуть час і провакцинуються, покажуть приклад,

— сказав Гутцайт.

Зазначимо, у розмові йшлося саме про індійську вакцину, але щеплення очільникам відомств робитимуть за власним бажанням.

Міністр спорту планує теж отримати дозу вакцини AstraZeneca (Covishield). Про її безпечність Гутцайт висловився так: "Якщо ці щеплення роблять всім українцям, якщо президент це зробив, міністр Степанов, які можуть бути питання".

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