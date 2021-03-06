Українські міністри провакцинуються, щоб показати приклад
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що українські міністри вакцинуватимуться разом. Про це попередньо вже узгодили під час наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Джерело:ТСН
Очільники усіх міністерств зроблять щеплення проти коронавірусу, щоб показати приклад.
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У нас була нарада з прем'єром. Домовилися, що міністри оберуть час і провакцинуються, покажуть приклад,
— сказав Гутцайт.
Зазначимо, у розмові йшлося саме про індійську вакцину, але щеплення очільникам відомств робитимуть за власним бажанням.
Міністр спорту планує теж отримати дозу вакцини AstraZeneca (Covishield). Про її безпечність Гутцайт висловився так: "Якщо ці щеплення роблять всім українцям, якщо президент це зробив, міністр Степанов, які можуть бути питання".
Про вакцинацію в Україні
- Вакцинація в Україні почалась 24 лютого 2021 року індійським препаратом CoviShield. Його виготовляють за ліцензією британських розробників — Оксфордського університету й AstraZeneca.
- Станом на 5 березня в Україні вже вакцинувалося 1 470 українців.
- Першим українцем, який зробив щеплення став лікар-реаніматолог з Черкас Євген Горенко.
- 1 березня 2021 року вакцинувався отримав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, слідом за ним — головний санлікар Віктор Ляшко.
- Президент України Володимир Зеленський щепився 2 березня під час поїздки на Донбас разом в військовими.
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