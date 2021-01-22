Українські курсантки з Харкова оскандалилися через відео з російським поліцейським. Обурливі кадри дівчата зняли для своїх соцмереж.

Відео вони записали для тіктоку. Акаунт дівчини, яка розмістила ці кадри, вже видалений. Натомість ролик поширили у фейсбук-групі "ХС Харків".

До теми Назвала Росію улюбленою країною: блогерка з Києва зняла скандальний ролик на алеї Небесної Сотні

"Плюси зустрічатися з поліцейським: завжди гарний, завжди відмаже, завжди катаєшся на патрульній машині і завжди під захистом", – зазначено на відео.

Українки записали ролик з російським поліцейським: дивіться відео



Користувачі мережі відшукали інстаграм-сторінку студентки, яка, ймовірно, присутня на відео. Однак, там жодних згадок про скандальне відео немає.

Попередній скандал у Харкові

Схожий інцидент трапився з курсантками Харківського університету наприкінці 2020 року. Тоді їхнє відео також значно обурило українців.

Студентки опублікували кадри, на яких танцюють під пісню "Наколочки" російського гурту "Воровайки", яким заборонено виступати в Україні.

В університеті пообіцяли провести службове розслідування щодо скандалу. З'ясувалося, що дівчата навчаються на першому курсі.

Довідка. У репертуарі "Воровайок" є чимало українофобних композицій. У одній з пісень є такі слова: "Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу".