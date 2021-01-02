Хоч погода по всій Україні зовсім не схожа на новорічну, у Карпатах нарешті рясно засніжило. У гірських районах знову вдарили морози.

Тож саме на Закарпатті зараз можна відчути справжній святковий настрій. Мальовничі фото зі снігом опублікувало видання Mukachevo.net. Зверніть увагу Надзвичайники показали, як рятували людей з підйомника у Славському: відео Станом на ранок 2 січня на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Швидкість вітру сягає 8 – 9 метрів на секунду, а температура опустилася до -8 градусів. Від вигляду засніженої вершини перехоплює подих.

Сніг на горі Піп Іван Чорногірський / Фото гірського пошуково-рятувального посту У соцмережах захоплюються краєвидами у горах. "Неймовірно гарно, ніби льодова фортеця Снігової королеви", – пишуть користувачі у фейсбуці.

У Карпатах випав сніг / Фото Mukachevo.net Гірськолижні курорти у Карпатах приймають туристів. Охочих відпочити на свята та насолодитися зимовою казкою – чимало.

У Карпатах випав сніг / Фото Mukachevo.net

Зимові курорти засипало снігом / Фото Mukachevo.net Якою буде погода в Україні у січні У січні 2021 року температура повітря в Україні коливатиметься від плюсових позначок до кількох градусів нижче нуля.

Як прогнозують синоптики, середня місячна температура становитиме від 0 до 4 градусів морозу.

Погода на Різдво буде по-весняному теплою. А от вже після свят вдарять морози, проте залишаться ненадовго.

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