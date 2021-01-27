Українські історики розповіли усю правду про Одесу та зруйнували радянські міфи про місто-порт. Відомі їм факти науковці виклали у 5-хвилинному відеоролику.

Джерело: Український інститут національної пам'яті

Одним з експертів, залучених у зйомках, став одеський історик Володимир Полторак.

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Про дату заснування Одеси

Історик відразу розвінчав відомий між про те, що 2 вересня 1794 року є датою заснування міста.

В "рескрипті Катерини II про нібито заснування Одеси від 27 травня (7 червня за новим стилем) 1794 року" насправді мова йде не про закладення міста, а про розбудову вже існуючого міста Хаджибей.

А 2 вересня є датою коронації імператора Миколи I.

Перші згадки про місто

На території Одеси археологи знайшли 2 давньогрецькі поселення: Гавань Істріан на Приморському бульварі й Гавань Ісіаків, яка зараз є районом Лузанівки. Їх датують V століттям до нашої ери. Однак ці колонії були повністю знищені за часів античності.

Подальші археологічні дані говорять про те, що на цьому місці впродовж тисячі років взагалі ніхто не жив.

Місто Кочубеїв раніше називалося Хаджибей, а пізніше його перейменували в Одесу. Вперше про нього згадують в хроніках дуже відомого й авторитетного польського середньовічного історика Яна Длугоша.

Тоді він записав під 1415 роком, що в тому році 19 травня польський король Владислав Ягайло в своїх західноукраїнських володіннях, зокрема в місті Снятин, зустрів послів від Візантійського імператора і Константинопольського патріарха. Вони скаржилися, що Константинополь страждає від нападів турків. Король вирішив дати їм щедру допомогу зерном зі свого королівського порту – Кочубеїв,

– мовиться у ролику.

Вже тоді місто називають портом і воно бере участь у важливому міжнародному проєкті. Цікаво, що про існування міста Кочубеїв на березі Чорного моря існує десятки історичних свідчень.

Отже, Одесі не 200 років, як на цьому наполягала радянська влада, а понад 6 століть.

Зверніть увагу! Консультантами ролика стали співробітники кафедри Історії України Одеського національного університету імені Іллі Мечникова Володимир Півторак і Тарас Гончарук, а також керівник південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк.

Українські історики розповіли правду про заснування Одеси: відео УІНП