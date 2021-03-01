Організували канал контрабанди: у СБУ розповіли про діяльність відкликаних дипломатів

Двоє українських дипломатів організували канал контрабанди до Євросоюзу. Вони використовували офіційні документи МЗС для контрабанди валюти, золота і підакцизних тютюнових виробів.

Деталі затримання дипломатів

Посадовців Міністерства закордонних справ затримали на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.

Актуально Кулеба відкликав з Польщі 2 дипломатів через підозру у корупції

Контррозвідники СБУ виявили вантажівку, якою дипломати намагалися перевезти до Польщі:

140 тисяч доларів,

67,2 тисячі євро,

11,6 тисячі польських злотих,

майже 16 кілограмів виробів із золота,

тютюнові вироби на суму 1,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку.

Реакція Кулеби

►Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що відкликав 2 дипломатів через підозру у корупції. За його словами, він не покриватиме фігурантів справ, які працюють у його відомстві.

►Кулеба розповів, що за цим фактом проведуть дисциплінарне розслідування.

►Очільник МЗС також пригрозив усім порушникам "недипломатичною реакцією" на такі дії.