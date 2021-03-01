Організували канал контрабанди: у СБУ розповіли про діяльність відкликаних дипломатів
Двоє українських дипломатів організували канал контрабанди до Євросоюзу. Вони використовували офіційні документи МЗС для контрабанди валюти, золота і підакцизних тютюнових виробів.
Джерело:телеграм СБУ
Деталі затримання дипломатів
Посадовців Міністерства закордонних справ затримали на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.
Актуально Кулеба відкликав з Польщі 2 дипломатів через підозру у корупції
Контррозвідники СБУ виявили вантажівку, якою дипломати намагалися перевезти до Польщі:
- 140 тисяч доларів,
- 67,2 тисячі євро,
- 11,6 тисячі польських злотих,
- майже 16 кілограмів виробів із золота,
- тютюнові вироби на суму 1,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку.
Реакція Кулеби
►Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що відкликав 2 дипломатів через підозру у корупції. За його словами, він не покриватиме фігурантів справ, які працюють у його відомстві.
►Кулеба розповів, що за цим фактом проведуть дисциплінарне розслідування.
►Очільник МЗС також пригрозив усім порушникам "недипломатичною реакцією" на такі дії.
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