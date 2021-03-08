Українські бійці захопили безпілотник бойовиків з біркою ФСБ Росії

На Донбасі українські військові захопили безпілотник проросійських бойовиків. При огляді на ньому знайшли бірку із логотипом ФБР Росії.

Ще один доказ причетності Росії до війни, – Махов

БПЛА впав неподалік позицій Збройних сил України. Військові забрали його для огляду.

Читайте також Зовнішній вигляд ЗСУ потрібно змінювати у найскладніші часи, – історик пояснив чому

З'ясувалося, що апарат зламався під час польоту внаслідок виходу з ладу батареї живлення.

Найцікавіше виявилося при огляді безпілотника. На пошкодженій батареї армійці знайшли голографічну бірку з написом ФСБ РФ із серійним номером,

– заявив журналіст.

Він пояснив, що в Росії всі державні закупівлі мають бути маркованими для запобігання корупції.

"Тож, означає, що цей безпілотник був куплений ФСБ і відправлений на Донбас", – підсумував Махов.

Що відомо про БПЛА

За словами Махова, військовий безпілотник Zala 421-08-M може заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.