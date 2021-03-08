Українські бійці захопили безпілотник бойовиків з біркою ФСБ Росії

Джерело:фейсбук Олександра Махова
На Донбасі українські військові захопили безпілотник проросійських бойовиків. При огляді на ньому знайшли бірку із логотипом ФБР Росії.
БПЛА впав неподалік позицій Збройних сил України. Військові забрали його для огляду.
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З'ясувалося, що апарат зламався під час польоту внаслідок виходу з ладу батареї живлення.
Найцікавіше виявилося при огляді безпілотника. На пошкодженій батареї армійці знайшли голографічну бірку з написом ФСБ РФ із серійним номером,
– заявив журналіст.
Він пояснив, що в Росії всі державні закупівлі мають бути маркованими для запобігання корупції.
"Тож, означає, що цей безпілотник був куплений ФСБ і відправлений на Донбас", – підсумував Махов.
За словами Махова, військовий безпілотник Zala 421-08-M може заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.