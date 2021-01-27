Українські азербайджанці: хто вони та як плекають свою культуру

Азербайджанська спільнота в Україні налічує понад 45 тисяч осіб, які живуть у різних регіонах України. Дипломатичні стосунки Азербайджану зародились ще на початку ХХ століття. Першим послом Азербайджану в УНР став Юсиф Чеменземінлі, який отримав вищу освіту в Києві.

Джерело: Ukraїner

Хвилі масової міграції азербайджанців на українські землі припали на період СРСР та його розпаду: служба в радянській армії, студентські обміни, Перша карабаська війна і перші біженці, кризові 1990-ті.

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Ті, хто у 90-х роках приїхав з Азербайджану в пошуках роботи, вже мають дітей, які народилися в Україні, або провели тут більшу частину свого дитинства. І вже називають себе українськими азербайджанцями. Не забуваючи, однак, про своє коріння.

Ільгама Аллахвердієва

Аллахвердієва – співзасновниця Спілки азербайджанської молоді в Україні. Вона ідентифікує себе як азербайджанка і також як громадянка України.

Мені здається, що можу відносити себе до активних громадян України. Тому що дуже переживаю за долю своєї держави, країни,

– пояснила вона.

Ільгаму та сестер виховували суто в азербайджанських традиціях. Батьки у такий спосіб намагалися зберегти свою культуру далеко від Батьківщини.



Громадська діячка Ільгама Аллахвердієва / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк, Павло Пашко

З часом дівчина навчилась поєднувати обидві культури в повсякденному житті. Разом з університетськими друзями вона заснувала першу молодіжну азербайджанську організацію в Україні, і надалі займається громадською діяльністю.

Азад Сафаров

Сафаров — фаховий журналіст, фотограф та відеограф. Він народився та до 1994 року жив у Азербайджані. Його батьки у 1990-х роках приїхали в Україну у пошуках роботи та оселились в Донецьку.



Журналіст Азад Сафаров / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк, Павло Пашко

З початком війни на Сході він більшість часу присвячує діяльності у благодійному фонді "Голоси дітей", що допомагає дітям, які тією чи іншою мірою постраждали внаслідок бойових дій і живуть поруч з війною.

В 1990-х роках ніхто взагалі в Азербайджані не казав "Україна". Всі казали: "Ти поїхав в Росію". Тобто не розуміли навіть, що таке Україна. Те, що Україна – не Росія, зрозуміли лише після Революції Гідності,

– зауважив Азад.

"Мені б хотілося, коли Донецьк повернеться, а я впевнений, що він повернеться, поїхати подивитися на ті місця, де я жив", – підсумував журналіст.

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