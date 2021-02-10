У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що Перший канал "Українського радіо" відновив мовлення в середньохвильовому діапазоні. Зокрема, мовиться й про тимчасово окуповані території Донбасу та Криму.

Мовлення відновили завдяки повному фінансуванню Національної суспільної телерадіокомпанії у 2021 році. За даними міністерства, середньохвильовий передавач "Українського радіо" покриває значну частину України. Читайте також Реформування Нацради з питань телерадіомовлення: комітет підтримав законопроєкт Зокрема, він розташований у селі Луч Миколаївської області. Передавач має потужність 500 кіловатів. Вдень він покриває 60% території включно з окупованими територіями, а з вечора до ранку – всю територію України. Зверніть увагу! Національна суспільна телерадіокомпанія через неповне фінансування у травні 2019 року відмовилася від мовлення на середніх хвилях із Луча на окупований Крим. Тоді експлуатація передавача обходилася компанії у понад 16 мільйонів гривень.