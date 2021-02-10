"Українське радіо" знову транслюватимуть на тимчасово окупованих територіях
У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що Перший канал "Українського радіо" відновив мовлення в середньохвильовому діапазоні. Зокрема, мовиться й про тимчасово окуповані території Донбасу та Криму.
Мовлення відновили завдяки повному фінансуванню Національної суспільної телерадіокомпанії у 2021 році. За даними міністерства, середньохвильовий передавач "Українського радіо" покриває значну частину України.
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Зокрема, він розташований у селі Луч Миколаївської області. Передавач має потужність 500 кіловатів.
Вдень він покриває 60% території включно з окупованими територіями, а з вечора до ранку – всю територію України.
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